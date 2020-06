Holi Festival verschoben – Ärger bei Besuchern

Veranstalter Maxim Derenko beruhigt aber auf KURIER-Anfrage: „Wenn jemand am Sonntag absolut keine Zeit hat, dann kann er sich an unsere Info-Mail-Adresse wenden.“ Bislang musste das Holi Festival of Colours noch nie verschoben werden – ein Glück für die Veranstalter. „Auf uns kommen jetzt dank der Verschiebung sehr, sehr hohe Kosten zu“, erklärt Derenko weiter. Die Sicherheit der Besucher geht aber auf jeden Fall vor. Am Sonntag soll es laut Wettervorhersage außerdem trocken – und daher bunt werden.