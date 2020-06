Hohe Haftstrafen für "Pink Panther"-Räuber

Kostadinovic war in Wien an zwei weiteren Überfällen führend beteiligt, am 13. Juli auf den Juwelier „ Bodrum“ und am 18. August auf „Gold und Silber Faith Kuyumcusu“, jeweils in der Brigittenau. Dann konnten er und fünf andere „Pink Panther“-Ableger verhaftet werden, drei Mittätern gelang die Flucht. Kostadinovic will die Namen aus Angst um seine Familie nicht verraten. Die mit schwarzen Pistolen bewaffneten Räuber trugen weiße Mundschutzmasken, die Überfälle dauerten nur 30 Sekunden.

Einer der Angeklagten, Dragomir Marsenic, wurde bereits in Deutschland wegen eines Juwelierüberfalles verurteilt. Gabriel P. (Verteidigung Alexander Philipp), hat bei einem Raub in Wien den Parkplatz für das Fluchtfahrzeug freigehalten und die Ausrüstung besorgt.