Hohe Bürokratie-Kosten für Wiens Firmen

„Kostenfaktor Wiener Bürokratie“, lautet der Titel der Studie des international central european institute im Auftrag des Wiener Wirtschaftsbundes. Dabei wurden von Jänner bis Ende September insgesamt 1620 Entscheidungsverantwortliche in heimischen Betrieben befragt. Die wichtigsten Ergebnisse: Pro Mitarbeiter und Jahr fallen einem Wiener Betrieb 1906 Euro an Bürokratie-Kosten an. Im Österreich-Schnitt sind es nur 1785 Euro. Die Hauptlast in Wien tragen die kleinen Firmen: Die Betriebe mit bis zu neun Mitarbeitern, also die Mehrheit der Dienstleistungs¬unternehmen, müssen heuer 640 Millionen Euro oder 51 Prozent der Bürokratiekosten stemmen. „Die Probleme fangen damit an, dass bei Unternehmensgründungen bis zu fünf verschiedene Ressorts der Stadtregierung zuständig sind. Das zieht die Verfahren extrem in die Länge. Hier wären Zusammenlegungen nötig“, sagt Alexander Biach, Direktor des Wiener Wirtschaftsbundes.

Die ausufernde Bürokratie hemmt vor allem die Schaffung neuer Arbeitsplätze, beklagen die Unternehmer laut Studie. Würde man die Bürokratie um 25 Prozent senken, könnte dies im ersten Jahr zu rund 11.300 zusätz¬lichen Jobs in Wien führen, haben die Stu¬dienautoren errechnet.