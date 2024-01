Nach Hörsturz: Ludwig schickt Rapper Raf Camora Genesungswünsche

Der Wiener Rapper Raf Camora leidet nach einem Hörsturz bereits seit Oktober an einem starken Tinnitus. Weil sich sein Zustand nun rapide verschlechterte, musste der Musiker seinen Dubai-Aufenthalt abbrechen.

Tour verschoben

Ein MRT wurde laut Musiker bereits gemacht, am Montag standen weitere Untersuchungen im Krankenhaus an. Am Dienstag gab der Rapper bekannt, dass seine Tour auf das letzte Quartal des Jahres verschoben werden muss.