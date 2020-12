Höchstgericht prüft, ob die Wien-Wahl wiederholt werden muss

Die Wien-Wahl könnte wiederholt werden müssen. Zumindest theoretisch ist es möglich, dass der Verfassungsgerichtshof (VfGH) zu diesem Ergebnis kommt. Denn die Kleinpartei „Artikel eins“ ficht die Gemeinderats- und die Bezirksvertretungswahl vor dem Höchstgericht an. Dieser Tage hat der VfGH alle gewählten Parteien über das Verfahren informiert.

Nach Ansicht von „Artikel eins“ – einem Zusammenschluss mehrerer Initiativen, der sich nach Artikel 1 der Bundesverfassung benannt hat – widerspricht die Wiener Gemeindewahlordnung einem Erkenntnis des VfGH aus den 1970ern. Darin heißt es sinngemäß, dass das Vorwahlverfahren – also das Sammeln von Unterstützungserklärungen – nicht wesentlich aufwendiger sein dürfe als die Wahl selbst.

In der Realität ist es jedoch so, dass die Unterstützungserklärungen, die eine Partei für eine Kandidatur benötigt, persönlich am Bezirksamt abzugeben sind, während die Stimmzettel bei der Wahl selbst auch per Post geschickt werden können.

„Wenn man die Entscheidung des VfGH konsequent anwendet, dann verletzt die Wiener Gemeindewahlordnung also das Demokratieprinzip“, erklärt Rechtsanwalt Georg Rihs, der „Artikel eins“ vertritt.