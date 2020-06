Hochträchtige Katze im Koffer ausgesetzt: Alle Babys tot

Einen besonders grausamen Fall von Tierquälerei dokumentierte am Sonntag der Wiener Tierschutzverein. Bei der U2-Station Stadion in Leopoldstadt wurde ein Koffer gefunden, in dem eine hochträchtige Maine-Coon-Katze eingesperrt war. Das Tier warf in der 18 Stunden dauernden Gefangenschaft vier Junge. Keines der Katzenbabys überlebte.

„Welche Menschen kommen denn auf solche Ideen?“, fragt sich wohl nicht nur die Präsidentin des Tierschutzvereins Madeleine Petrovic. „Das Muttertier war nach seiner Befreiung dermaßen verstört, dass die Tierärzte Probleme hatten, es überhaupt anzugreifen“, schildert sie.