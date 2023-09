Hochstapler-Prozess in Wien: Fünf Jahre Haft

Am Freitag ist am Wiener Landesgericht der Prozess gegen einen Hochstapler fortgesetzt worden, der sich 20 Jahre lang sein Leben von Banken, Kreditgebern und Frauen finanzieren hat lassen. Im Sommer 2022 wurde der 56-Jährige festgenommen, zu diesem Zeitpunkt war er mit zwei Frauen liiert, die nichts voneinander wussten. Er lebte bei der einen in einer feudalen Penthouse-Wohnung, wenn diese außer Haus war, empfing er in der Wohnung die andere und kochte für gemeinsame Gäste.

Mit der einen Partnerin, die er über eine Single-Börse kennengelernt hatte, befand sich der Mann seit Oktober 2018 in einer Beziehung. Er habe ihr den im Ausland vielbeschäftigten und wohlhabenden Business-Mann vorgespielt, der in Griechenland Grundstücke besitze, schilderte die 55-Jährige einem Schöffensenat (Vorsitz: Christina Salzborn): "Ich habe nicht gewusst, dass er ein professioneller Betrüger ist." Erst im Nachhinein sei sie draufgekommen, dass der Garagenplatz für die gemeinsame Wohnung auf ihre Kosten lief, obwohl sie kein Auto und nicht ein Mal einen Führerschein besitzt, dass er ihre Eltern um Geld angepumpt und in ihrem Namen und mit einer gefälschten Unterschrift eine Kredit in Höhe von 25.000 Euro aufgenommen hatte. "Er hat es geschickt gemacht", gab die Zeugin an, "das ist das Faszinierende an ihm. Er kann einen so reindrehen, dass man es nicht merkt."

