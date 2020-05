Hochsaison in den Ambulanzen

„Wir sind für eine Kontrolle bestellt“, sagt Klaudia Halwachs, die mit ihrem Sohn am Stefanitag in der Unfallambulanz Oberwart auf den Arzt wartet. Raphael hat schon Ende September einen offenen Fingerbruch erlitten. Just am Heiligen Abend begann der Finger wieder wehzutun. „Die Wunde hat geeitert und so waren wir am 24. Dezember wieder hier“, sagt Halwachs. Mittlerweile haben die Schmerzen schon nachgelassen und für Raphael geht es wieder bergauf.