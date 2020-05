Hoch hinaus auf dem Heldenplatz

10.30 Uhr: Angelobung von rund 1.300 Rekruten in Anwesenheit des Bundespräsidenten und der Bundesregierung. Fischer, der ja auch Oberbefehlshaber des Heeres ist, wird eine Rede halten. Auch Verteidigungsminister Gerald Klug und Bundeskanzler Werner Faymann werden bei dieser Gelegenheit, die wie im Vorjahr gleichzeitig einen Sonderministerrat darstellt, reden. Danach lädt das Bundesheer zum Frühshoppen mit einer Blasmusikkapelle aus dem Burgenland.

Mit insgesamt elf „Themeninseln“ informiert das Heer unter anderem über internationale Einsätze, den Arbeitgeber Bundesheer und die Austrian Airborne Community.

17.30 Uhr: Ende der Leistungsschau.

9 bis 16 Uhr: Nationalratspräsidentin Barbara Prammer lädt ins Parlament. Mitarbeiter der Parlamentsdirektion erklären die Rolle von Nationalrat und Bundesrat in der Gesetzgebung und Politiker aller Fraktionen stehen für Gespräche zur Verfügung. Auch die Beletage im Palais Epstein kann besichtigt werden.

10 bis 16 Uhr: Auch einige Ministerien stehen Besuchern offen. Das Unterrichts-und das Wissenschaftsministerium laden gemeinsam in das Palais Starhemberg am Minoritenplatz. Schüler können sich mit den Ministern Claudia Schmied und Karlheinz Töchterle fotografieren lassen. Im Blauen Salon wurde eine Auswahl an zeitgenössischer Kunst zusammengestellt. Außen- und Innenministerium laden ebenfalls zum Tag der offenen Tür.

10 bis 18 Uhr: Die Museen der Österreichischen Nationalbibliothek haben bei freiem Eintritt geöffnet. Interessierte können Prunksaal, Esperanto-, Globen- und Papyrusmuseum besuchen. Auch im Heeresgeschichtlichen Museum muss man am Nationalfeiertag keinen Eintritt zahlen. Vor dem Museum werden Panzer und Feuerwehrfahrzeuge ausgestellt (mehr dazu unten).

12 bis 18 Uhr: Das Bundeskanzleramt lädt zum Rundgang durch den Regierungssitz.

14 bis 16 Uhr: Bundespräsident Heinz Fischer öffnet zum zehnten Mal die Türen seiner Amtsräume auf dem Wiener Ballhausplatz für die Bevölkerung. In dieser Zeit haben die Bürger die Möglichkeit, Margit und Heinz Fischer persönlich kennenzulernen.

19:30: Auftritt der Gruppe „Die Mayrhofner“.