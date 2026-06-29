Nach der großen Hitzewelle: So wird das Wetter beim Donauinselfest

Laut Meteorologe Nikolas Zimmermann von Ubimet werden Samstag und Sonntag Tageshöchstwerte von 27 bis 28 Grad erwartet. Von einer Hitzewelle könne also keine Rede sein. Gleichzeitig steige aber die Wahrscheinlichkeit für Schauer und Gewitter. Ob und wann es tatsächlich regnet, werde sich erst in den kommenden Tagen genauer abschätzen lassen. Derzeit deute aber vieles auf typisches Sommerwetter mit sonnigen Abschnitten und lokalen Gewittern hin, so der Experte.

Sommerliche Temperaturen ja, Hitzewelle eher nein. Wer kommendes Wochenende das Donauinselfest besucht, sollte laut aktuellem Wettertrend neben Sonnenhut vorsichtshalber auch eine Regenjacke einpacken. Denn nach derzeitigem Stand dürfte das Wetter wechselhaft sein.

Wichtige Infos

Unabhängig vom Wetter werden von Freitag bis Sonntag wieder Hunderttausende Besucher auf der Donauinsel erwartet. Erstmals fällt das Donauinselfest heuer auf das erste Wochenende der Sommerferien. Auf 14 Bühnen stehen rund 200 Acts mit insgesamt mehr als 700 Stunden Programm an – von internationalen Stars bis hin zu heimischen Nachwuchstalenten.

Wegen der Sperre der S-Bahn-Stammstrecke gilt heuer ein eigenes Verkehrskonzept. Die U6, die S45 und mehrere Straßenbahnlinien fahren in dichteren Intervallen, zusätzlich wird ein Schienenersatzverkehr zwischen Floridsdorf und Praterstern angeboten. Die Veranstalter empfehlen daher die Anreise mit den Öffis. Wer mit dem Fahrrad oder E-Scooter kommt, kann sein Fahrzeug in einer der kostenlosen, bewachten Fahrradgaragen abstellen. Auch das Sicherheits- und Serviceangebot wurde ausgebaut. Erstmals werden die vier „Safe Zones“ vom Wiener Awareness-Kollektiv AwA* betreut. Zusätzlich sind eigene Awareness-Teams auf dem Gelände unterwegs. Wer sich unwohl fühlt, kann sich an Mitarbeiter mit dem Sticker „Ich bin dein Rettungsanker“ wenden oder an jedem Gastrostand mit dem Codewort „Angel Shot“ unauffällig Unterstützung anfordern.

Auf dem Festivalgelände sind Taschen bis A3-Größe sowie alkoholfreie Getränke in Behältern bis 0,5 Liter erlaubt. Schirme, Glasflaschen, alkoholische Getränke, Waffen sowie Drohnen dürfen nicht mitgebracht werden.