VCÖ veröffentlicht Hitzekarte für Wiens Fußgänger

In Städten ist die Hitzebelastung durch viele Asphaltflächen oder weniger Grün besonders hoch. Viele öffentliche Orte sind der prallen Sonne ausgesetzt, was vor allem für chronisch kranke oder ältere Menschen eine Herausforderung darstellen kann. Die Karte des VCÖ soll deshalb aufzeigen, wo es in den Bezirken für Wiens Fußgänger besonders heiß hergeht.

Karte soll Hilfestellung sein

Auf der Online-Karte können die betroffenen Orte und Straßenabschnitte eingetragen werden. Die Organisation leitet im Anschluss die Informationen an die Stadt beziehungsweise den zuständigen Bezirk weiter. Aber auch andere Problemstellen, die für Fußgänger möglicherweise auftreten, können in der Karte vermerkt werden.

"Wenn Gehsteige in der prallen Sonne liegen, dann führt das dazu, dass gesundheitlich beeinträchtigte Menschen oder auch zahlreiche ältere Menschen wegen der Hitze dort nicht gehen können. Damit sind sie in ihrer Mobilität eingeschränkt. Umso wichtiger ist es, in den Bezirken verstärkt Klimawandelanpassungsmaßnahmen umzusetzen", erklärt VCÖ-Expertin Katharina Jaschinsky.