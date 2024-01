Hitler-Rede in Railjet abgespielt: Duo muss nicht vor Gericht

Sechs Wochen dauert das Programm im Durchschnitt. "In welcher Phase sich die Männer in der Schulung befinden, kann ich nicht sagen. Wir bekommen vom Verein Neustart immer wieder Zwischenberichte", so die Sprecherin der Staatsanwaltschaft.

Mit Videos ausgeforscht

Die beiden Männer hatten im Vorjahr in dem Zug, der von Bregenz nach Wien fuhr, für Wirbel gesorgt. David Stögmüller, grüner Nationalratsabgeordneter, saß am an jenem Tag, wie so oft, im Zug von Oberösterreich nach Wien - der KURIER berichtete. Der Nationalratsabgeordnete war im Railjet 661 in die Bundeshauptstadt unterwegs, als er zwischen St. Pölten und Wien seinen Ohren nicht mehr traute.

"Gerade wurden im Railjet 661 mehrmals "Sieg Heil"-Rufe durch das Lautsprecher-System ausgestrahlt!", schrieb er völlig entsetzt auf dem Kurznachrichtendienst Twitter.