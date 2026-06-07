Badeteich Hirschstetten teils gesperrt: Toxine können Hunde töten

Im Badeteich Hirschstetten in der Wiener Donaustadt gibt es den Verdacht auf Cyanobakterien , umgangssprachlich als Blaualgen bekannt. Die zuständige MA 45 hat daher vorsorglich den Kinderbadebereich gesperrt und Proben entnommen.

„Wir haben am Samstag einen Hinweis bekommen, dass es sich um Cyanobakterien handeln könnte und haben deshalb den Bereich für die Kinder abgesperrt“, sagte Gerald Loew, Leiter der Wiener Gewässer (MA 45), gegenüber wien.ORF.at. Die Ergebnisse der Untersuchung werden zur Wochenmitte erwartet.

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Laut Loew treten die Cyanobakterien meist nur örtlich begrenzt und vor allem im flachen Bereich auf. In anderen Bereichen des Badeteichs sei Baden weiterhin möglich. Typisch sei ein „schleimiger Film“ an der Wasseroberfläche.