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Wiener Gewässer

Badeteich Hirschstetten teils gesperrt: Toxine können Hunde töten

Blaualgen-Verdacht im Badeteich Hirschstetten: Kinderbereich gesperrt, Proben laufen. Ergebnisse werden erwartet.
07.06.2026, 16:17

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Ein kleiner See mit Enten, umgeben von kahlen Bäumen und Wiese, einige Menschen spazieren am Ufer entlang.

Im Badeteich Hirschstetten in der Wiener Donaustadt gibt es den Verdacht auf Cyanobakterien, umgangssprachlich als Blaualgen bekannt. Die zuständige MA 45 hat daher vorsorglich den Kinderbadebereich gesperrt und Proben entnommen.

„Wir haben am Samstag einen Hinweis bekommen, dass es sich um Cyanobakterien handeln könnte und haben deshalb den Bereich für die Kinder abgesperrt“, sagte Gerald Loew, Leiter der Wiener Gewässer (MA 45), gegenüber wien.ORF.at. Die Ergebnisse der Untersuchung werden zur Wochenmitte erwartet.

Toxine können für Hunde tödlich sein

Laut Loew treten die Cyanobakterien meist nur örtlich begrenzt und vor allem im flachen Bereich auf. In anderen Bereichen des Badeteichs sei Baden weiterhin möglich. Typisch sei ein „schleimiger Film“ an der Wasseroberfläche.

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Die Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) empfiehlt, nicht zu baden, wenn das Wasser durch eine grün-bläuliche Trübung stark eingeschränkt ist. Für Menschen besteht vor allem dann ein Risiko, wenn größere Mengen Wasser verschluckt werden oder in die Atemwege gelangen. Mögliche Folgen sind Übelkeit, Fieber, Erbrechen oder Durchfall.

Besondere Vorsicht gilt für Hunde: Die Toxine der Cyanobakterien können für Tiere tödlich sein, etwa wenn sie nach dem Bad das Fell abschlecken oder Algen am Ufer aufnehmen.

Donaustadt Wien Baden
kurier.at, PEKO  | 

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