Hunderte Kontrollen bei Polizei-Aktion auf der Donauinsel

In der Donaustadt waren von Freitag bis Samstag Früh gleich mehrere Beamte und Dienststellen im Einsatz: Im Rahmen einer bezirksweiten Schwerpunktaktion führte die Polizei gemeinsam mit der MA 45 (Wiener Gewässer) und MA 49 (Forst- und Landwirtschaftsbetrieb) umfangreiche Kontrollen durch, insbesondere auf der Donauinsel , in der Lobau sowie im Bereich der Alten Donau .

Die Beamten waren vor allem auf der Donauinsel, in der Lobau und bei der Alten Donau unterwegs.

Der Fokus lag auf der Bekämpfung der Suchtmittelkriminalität, der Überwachung kritischer Infrastruktur, der Einhaltung ortspolizeilicher Vorschriften sowie auf verkehrspolizeilichen Kontrollen. Darüber hinaus wurden Kontrollen hinsichtlich der ordnungsgemäßen Hundehaltung und des illegalen Betriebs von E-Scootern durchgeführt.

Bei der Aktion wurden zwei Anzeigen nach dem Suchtmittelgesetz erstattet und Cannabis sichergestellt. Sechs Personen wurde der Führerschein wegen Alkohol-, Suchtgift- oder Geschwindigkeitsdelikten vorläufig abgenommen.

Raser und Suchtgiftlenker aus dem Verkehr gezogen

Auf der Quadenstraße war ein 38-jähriger Österreicher mit 0,86 Promille unterwegs, auf der Schüttaustraße wurde ein 35-jähriger österreichischer Suchtgiftlenker aus dem Verkehr gezogen. Am Kaisermühlendamm wurde ein 69-jähriger Autofahrer mit 94 statt der erlaubten 50 km/h gemessen.