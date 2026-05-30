Bankangestellter bewahrte 90-Jährigen vor falschen Polizisten

Ein aufmerksamer Bankangestellter in Wien-Landstraße konnte einen Betrug durch falsche Polizisten vereiteln. Ein bislang unbekannter Täter kontaktierte am Freitag telefonisch einen 90-jährigen Mann und gab sich als Polizist aus. Unter dem Vorwand, die Hilfe des Pensionisten bei der Festnahme einer Person zu benötigen, forderte er diesen auf, 15.000 Euro von seinem Bankkonto abzuheben. Ein angeblicher „Kollege“ werde ihn dabei begleiten.

Laut der echten Polizei erschien bei dem 90-Jährigen kurze Zeit später ein Mann, der eine Kopfbedeckung mit der Aufschrift „Polizei“ trug und einen vermeintlichen Polizeiausweis vorgezeigt haben soll. Gemeinsam begaben sie sich zu einer Bankfiliale im 3. Bezirk. Fahndung nach Täter läuft Dort wurde ein Bankmitarbeiter aufgrund des auffälligen Verhaltens des 90-Jährigen misstrauisch. Als der Mann angab, das Geld für eine wartende Person beheben zu wollen, verständigten Bankmitarbeiter den Polizeinotruf. Der Betrug konnte dadurch zum Glück verhindert werden. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem mutmaßlichen Täter verlief ohne Erfolg. Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Zentrum-Ost, hat die Ermittlungen übernommen.