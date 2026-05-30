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Wien

Bankangestellter bewahrte 90-Jährigen vor falschen Polizisten

Der Wiener Pensionist sollte 15.000 Euro für die Betrüger von seinem Konto abheben. Ein aufmerksamer Bankmitarbeiter rief die echte Polizei.
30.05.2026, 13:20

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Polizei-Abzeichen auf einer Uniform.

Ein aufmerksamer Bankangestellter in Wien-Landstraße konnte einen Betrug durch falsche Polizisten vereiteln. Ein bislang unbekannter Täter kontaktierte am Freitag telefonisch einen 90-jährigen Mann und gab sich als Polizist aus.

Unter dem Vorwand, die Hilfe des Pensionisten bei der Festnahme einer Person zu benötigen, forderte er diesen auf, 15.000 Euro von seinem Bankkonto abzuheben. Ein angeblicher „Kollege“ werde ihn dabei begleiten.

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Laut der echten Polizei erschien bei dem 90-Jährigen kurze Zeit später ein Mann, der eine Kopfbedeckung mit der Aufschrift „Polizei“ trug und einen vermeintlichen Polizeiausweis vorgezeigt haben soll. Gemeinsam begaben sie sich zu einer Bankfiliale im 3. Bezirk.

Fahndung nach Täter läuft

Dort wurde ein Bankmitarbeiter aufgrund des auffälligen Verhaltens des 90-Jährigen misstrauisch. Als der Mann angab, das Geld für eine wartende Person beheben zu wollen, verständigten Bankmitarbeiter den Polizeinotruf. Der Betrug konnte dadurch zum Glück verhindert werden.

Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem mutmaßlichen Täter verlief ohne Erfolg. Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Zentrum-Ost, hat die Ermittlungen übernommen.

Falsche Polizisten: Wie Sie die Tricks der Betrüger erkennen

Die Polizei warnt und rät, sich bei vermeintlich betrügerischen Anrufen wie folgt zu verhalten:
• Beenden Sie das Telefonat
• Die Polizei übernimmt und bewahrt grundsätzlich kein Bargeld oder Wertgegenstände für Sie auf.
• Seien Sie vorsichtig, wenn ein Anrufer Sie nach Wertgegenständen, Bargeld oder Kontoguthaben anspricht. Beenden Sie in diesem Fall sofort das Gespräch.

Um ältere Verwandte vor Betrug zu schützen, rät die Polizei:
• Klären Sie Ihre Verwandten über diese Betrugsform auf.
• Reden Sie in Ihrem engsten Verwandtenkreis über diese Vorgehensweise.
• Legen Sie für Ihre Angehörigen auch alternative Ansprechpartnerinnen und -partner für die Kontaktaufnahme fest, falls Sie einmal nicht sofort erreichbar sind.

Wien Landstraße Blaulicht
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