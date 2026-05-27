Parken, Müll, Kanal, Wasser: Aufregung um neue Teuerungs-Welle in Wien

Während auf Bundesebene nach der Spritpreisbremse nun auch eine Strompreisbremse installiert wird, drohen diese Maßnahmen in Wien zu verpuffen: Denn nach den zahlreichen, mitunter drastischen Tariferhöhungen heuer – siehe etwa die Öffi-Jahreskarte – steht die nächste Teuerungswelle bei den kommunalen Gebühren für Müllabfuhr, Wasser und Kanal im kommenden Jahr schon bevor. Der entsprechende KURIER-Bericht vom Mittwoch hat jedenfalls hohe Wellen geschlagen.

Wie berichtet, wurde der Schwellenwert von 3 Prozent Inflation für die nächste Gebührenerhöhung gemäß Valorisierungsgesetz bereits im April deutlich überschritten – ein Anstieg von mindestens 4,5 Prozent ab Jänner ist daher wahrscheinlich. Auch die Kurzparkstunde könnte sich entsprechend um 10 Cent auf 3,50 Euro verteuern.

In der Rathaus-Opposition sorgte dies naturgemäß für harsche Kritik: „Wiens Kassen sind leer, und jetzt müssen die Wienerinnen und Wiener dieses finanzielle Schlamassel ausbaden“, kritisierte FPÖ-Wien-Chef Dominik Nepp. Angesichts explodierender Sozialausgaben sei dies „nichts anderes als eine brutale Abzocke auf Kosten der Wiener“.