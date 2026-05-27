Ab Sommer dieses Jahres soll die Regierung die Einführung eines neuen Systems zur Entlastung bei den Stromkosten planen. Viele Haushalte könnten dadurch finanziell profitieren. Laut Kronen Zeitung wurde nach langen Verhandlungen am Dienstagabend eine automatische Strompreisbremse beschlossen, die die zuletzt stark gestiegenen Energiepreise abfedern soll. Die zentrale Neuerung: Eine "10-Cent-Preisgarantie".

Entlastung bei Stromkosten: So funktioniert die 10-Cent-Preisgarantie

Die Preisbremse greift, sobald der durchschnittliche Strompreis für Verbraucher den Wert von 16,5 Cent pro Kilowattstunde überschreitet. Derzeit liegt dieser Durchschnitt laut E-Control bei etwa 14 Cent. Wird die Grenze überschritten, wird der Preis für einen Basisverbrauch von 2900 Kilowattstunden auf netto zehn Cent pro Kilowattstunde begrenzt. Für zusätzlichen Verbrauch bleibt weiterhin der reguläre Marktpreis maßgeblich.