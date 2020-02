Hinterholz 8 lässt grüßen: Das Horrorhaus von Ottakring

Knasmüller und sein Nachbar Wolfgang Rigler haben 2014 mehrere Wohnungen in einem Altbau in der Ottakringer Hasnerstraße gekauft. Doch der Kauf entwickelte sich bald zu einem Albtraum: Ende August 2017 kam es zu einem Brand im Dachgeschoß, bei dem zwei der Wohnungen völlig zerstört wurden. Die anderen der beiden Eigentümer wurden durch Löschwasser so schwer beschädigt, dass auch sie unbewohnbar wurden.