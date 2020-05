Menschenwürdiges Dach überm Kopf

Kein Licht, keine Heizung, kein fließendes Wasser. Ein einziger Raum von zwölf Quadratmetern. Darin zwei Betten, ein Fenster und ein winziger Kaminofen. Was aussieht wie ein Geräteschuppen ist das Haus von Marian und Tudoria Canuta, in dem sie mit ihren sechs Kindern leben.

Doch bald schon dürfen sich Marian und seine Familie über ein ordentliches Dach über dem Kopf freuen. Ein einfaches Haus zwar, das der Familie mit seinen drei Zimmern dennoch viel mehr Luxus bietet. Möglich gemacht hat dies eine Kooperation zwischen der Hilfsorganisation Habitat for Humanity und dem österreichischen Ziegelhersteller Wienerberger . Insgesamt 155 Häuser sollen in den nächsten drei Jahren in Rumänien und Bulgarien gebaut werden. „Heute mehr denn je sind wir auf die Ressourcen und die Expertise angewiesen, um Wohnraum leistbar zu machen. Durch die Partnerschaft mit Wienerberger können wir die Baukosten senken“, erklärt Don Haszczyn, Vizepräsident von Habitat for Humanity in Europa und Zentralasien , „Dadurch ist es uns möglich, mehr Häuser und Siedlungen und damit neue Hoffnung zu schaffen.“