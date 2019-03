Hilfsfonds für Frauen in Krisensituationen wird verlängert

Kampagne während #meetoo gestartet

Im Vorjahr startete die Caritas - im Zuge der #meetoo-Bewegung - die Kampagne #wirtun, mit der Spenden für Frauen in Krisensituationen (also von Armut und / oder Gewalt betroffene Frauen) gesammelt werden. "Wir wollten zeigen, dass es auch Frauen betrifft, die nicht nur eine Filmrolle verlieren, sondern ihr Dach über dem Kopf", sagt Claudia Amsz.

300.000 Euro kamen so für frauenspezifische Projekte (Anti-Gewalt-Projekte, Wohnheime für obdachlose Frauen, Mutter-Kind-Häuser, etc.) der Caritas zusammen. Nun geht die Aktion in die Verlängerung. "Mein Hauptsanliegen ist nach wie vor, Frauen zu stärken, sie zu ermutigen, sich zu ermächtigen und ihr Leben wieder eigenständig führen zu können", sagt Doris Schmidauer.