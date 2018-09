Hilferuf aus dem Anhaltezentrum: Feuerinferno vor Abschiebung

Früher oder später sei so ein Hilferuf zu erwarten gewesen, meinten Einsatzkräfte. Schubhäftlinge des Wiener Polizeianhaltezentrums (PAZ) am Hernalser Gürtel haben Freitagnacht in einer dramatischen Aktion das Leben vieler Schubhäftlinge aufs Spiel gesetzt. Sechs Insassen haben entweder in selbstmörderischer Absicht oder um auf ihre verzweifelte Lage aufmerksam zu machen, einen Brand in ihrer Zelle gelegt und die Eingangstür verbarrikadiert. Die Folgen waren verheerend.

Das Feuer in der Zelle im ersten Stock des Anhaltezentrums wurde gegen 22.30 Uhr von Beamten bemerkt. Da die sechs Schubhäftlinge – fünf Afghanen im Alter zwischen 18 und 33 Jahren und ein Iraner (30) – die Zellentür mit einem Spind verstellt hatten, mussten sich die diensthabenden Polizeibeamten mit Gewalt Zutritt verschaffen. Im dichten Rauch fanden sie in dem brennenden Raum einen Schubhäftling bewusstlos auf dem Boden liegen. Nachdem sie den Mann aus der Zelle gezogen hatten, mussten sie sich wegen der giftigen Rauchgase sofort wieder zurück ziehen und das Eintreffen der Wiener Berufsfeuerwehr abwarten.