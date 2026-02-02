Gericht zu Heumarkt-Projekt: Auch niedrigere Variante braucht UVP

Das juristische Hin und Her in der Causa Heumarkt reißt nicht ab: Erst im November 2025 wurde entschieden, dass das mehrfach überarbeitete geplante Bauvorhaben in der 2021 präsentierten Variante von bis zu 56,5 Metern Höhe eine Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) benötigt.

Wie der KURIER vorab exklusiv brachte, ist auch die 2023 vorgestellte niedrigere Version mit maximal 49,95 Metern UVP-pflichtig. Nun steht das auch offiziell fest, das teilte das Bundesverwaltungsgericht (BVwG) am Montagnachmittag mit.

Das seit Jahren in Diskussion stehende Projekt von Investor Michael Tojner bzw. dessen Wertinvest sieht am Heumarkt u.a. ein Wohnhaus und die Neuerrichtung des Hotel Intercontinental vor.