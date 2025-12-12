Ludwig über Heumarkt: Welterbe-Status soll erhalten bleiben

Der Wiener Bürgermeister und Landeshauptmann Michael Ludwig (SPÖ) hat am Freitag im Landtag bekräftigt, dass man sich weiter dafür einsetzen werde, dass der Welterbestatus der Inneren Stadt erhalten bleibt. Dieser ist angesichts des geplanten Bauprojekts am Heumarkt gefährdet. Ludwig verwies in der Fragestunde auf Maßnahmen, die zuletzt gesetzt wurden, hielt aber auch fest, dass man den Investor nicht zwingen könne, eine bestimmte Variante einzureichen.

"Die Stadt Wien wird sich wie bisher mit hohem Engagement dafür einsetzen, dass eine für alle Seiten tragfähige Lösung entsteht, die sowohl Planungssicherheit als auch einen verantwortungsvollen Umgang mit dem kulturellen Erbe abbildet", versprach das Stadtoberhaupt. Die Stadt Wien habe mit dem geltenden Flächenwidmungs- und Bebauungsplan bereits einen präzisen Rahmen für die Entwicklung des Areals am Heumarkt definiert, gab er zu bedenken. Bereits "große Anstrengungen" unternommen Es seien im Zusammenhang mit dem Projekt auch weitere "große Anstrengungen" unternommen worden, erinnerte Ludwig etwa an wiederholte Umplanungen bzw. rechtliche Änderungen in der Bauordnung oder strengere Bestimmungen zu Hochhausstandorten. Auch den Managementplan zum Welterbe Historisches Zentrum strich er hervor.