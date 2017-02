Heumarkt: Minister Drozda wünscht sich mehr Einfluss

Anlässlich der Diskussion um das Hochhaus-Projekt am Heumarkt wünscht sich Kulturminister Thomas Drozda (SPÖ) mehr Einflussmöglichkeiten für den Bund bei Bauvorhaben, die den Welterbestatus betreffen. Diese Forderung hat er am Mittwoch im Kulturausschuss des Parlaments erhoben.

Der Vorschlag soll nun in der Bund-Länder-Arbeitsgruppe zu Föderalismusfragen diskutiert werden. Bei internationalen Staatsverträgen, wie jenem zwischen der UNESCO und der Republik Österreich zum Weltkulturerbe, soll der Bund mehr Kompetenzen bekommen, bzw. im Bedarfsfall diese komplett an sich ziehen können.

Foto: KURIER/Jeff Mangione Im Fall des Heumarkt-Areal würde das bedeuten, dass der Bund "eine aktive Rolle im Raum- und Flächenwidmungsverfahren einnehmen" kann, heißt es aus dem Ministerium. Auf dem Areal zwischen Hotel und Konzerthaus mit dem dazwischenliegenden Eislaufverein ist unter anderem der Bau 66 Meter hohen Turms vorgesehen.

Brief an Projektgegner

Planungstadträtin Maria Vassilakou (Grüne) hat am Mittwoch indes in einem Brief jenen Künstlern geantwortet, die unter der Leitung von Autor Gerhard Ruiss vergangene Woche einen Aufruf zum Projektstopp starteten.

Sie ist der Meinung, " dass die Stadt von diesem Bauprojekt sehr wohl profitieren wird." Denn derzeit friste das Areal ein "stiefmütterliches Dasein". Vassilakou findet weiter, "dass ein gut konzipiertes Ensemble mit einem zweiten, schlankeren Hochhaus an dieser Stelle nicht nur stadtbildverträglich ist, sondern eine Verbesserung gegenüber dem heutigen Stand der Dinge mit sich bringt." Das Entstehen von etwas Neuem und Mutigem müsse hier möglich sein. Bereits jetzt werde das Hotel Intercontinental mit seinen 44 Metern als Hochhaus eingestuft.

Foto: KURIER/Jeff Mangione Dieser Tage ist der Flächenwidmungsplan für die Neugestaltung in Begutachtung. Im Chopin-Raum des Hotel Intercontinental informiert der Projektwerber Wertinvest noch bis 28. Februar über die neuen Pläne.

Indes bereitet die Initiative Denkmalschutz eine weitere Petition gegen das Hochhaus vor, die bei der Bürgerversammlung kommenden Montag im Intercontinental präsentiert werden soll.