Herztod im U-Bahn-Lift: Keiner half

Mangelnde Sicherheitsvorkehrungen können das falsche Verhalten der Passanten am Stefanitag nicht rechtfertigen. In allen 272 Aufzügen der Wiener Linien gibt es eine Notsprechstelle, über die man sofort in die Leitstelle verbunden wird. Ein Knopfdruck hätte womöglich ausgereicht, um Stanislav Bach das Leben zu retten.

„Wenn man in so einer Situation ist, muss man versuchen, Kontakt mit der in Not geratenen Person aufzunehmen, und gegebenenfalls einen Notruf absetzen“, erklärt Polizeisprecher Roman Hahslinger. Angst vor rechtlichen Konsequenzen muss man als Helfer in keinem Fall haben. Selbst wenn man die Person zum Beispiel bei einer Herzmassage verletzten würde – gebrochene Rippen sind in diesem Fall keine Seltenheit –, ist man rechtlich abgesichert.

Der Mythos, dass man unter Umständen eine hohe Geldstrafe zahlen muss, wenn man die Notbremse in der U-Bahn „zu früh“ zieht, ist ebenfalls weit verbreitet. Tatsächlich wollen die Wiener Linien lieber ein Mal zu viel als ein Mal zu wenig alarmiert werden, wie Sprecher Daniel Amann bestätigt: „Von uns wird sicher niemand abgestraft, der helfen will. Auch wenn sich manche Situationen dann als harmloser herausstellen, als die auf den ersten Blick erscheinen.“

Betätigt man eine der Notfall-Vorrichtungen in den Wiener Öffis, dann kann man auch schnell mit Hilfe rechnen: „In größeren Stationen ist immer jemand für den Notfall auf Abruf, der in wenigen Sekunden vor Ort sein kann. Wenn etwas in einer kleineren U-Bahn-Station passiert, dann braucht das mobile Team auch nur wenige Minuten“, erklärt Amann weiter.