Herzschuss in Druckerei: Staatsanwaltschaft beruft gegen 15-jährige Haft

Die Staatsanwaltschaft hat im Fall eines im Zuge eines missglückten Geldgeschäfts in einer Druckerei in Wien-Simmering erschossenen Iraners Strafberufung angemeldet. Ein 35-jähriger Landsmann des Opfers, der bei einer Überweisung zu dessen Lasten 7.000 Euro unterschlagen und den Mann dann mit einem Schuss ins Herz getötet haben soll, als dieser das Geld zurückverlangte, ist dafür am Mittwochabend am Landesgericht wegen Mordes zu 15 Jahren Haft verurteilt worden.