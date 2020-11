Helden des Wiener Attentats: Zwei Männer retteten verletzten Polizisten

„Mein Freund und ich hatten kurz Blickkontakt und wussten was zu tun ist. Es gab keine andere Wahl, als zu helfen“, erzählt Mikail Özen. Inmitten der schrecklichen Ereignisse die sich am Montagabend in Wien zugetragen hatten, gab es auch zwei Helden.

Die zwei türkischstämmigen Männer Mikail Özen und Recep Gültekin zögerten nicht und kamen Menschen sofort zur Hilfe. Darunter auch einem schwerverletzten Polizisten, der angeschossen wurde.

Eigentlich wollten die beiden auf einen letzten Kaffee vor dem Lockdown gehen, als plötzlich Schüsse fielen. „Menschen sind am Boden gelegen, manche sind blutig weg gerannt“, schildert Özen die Szenen.

Von Täter angeschossen

Die beiden Freunde wollten gerade ihr Auto am Schwedenplatz einparken, als sie die Schüsse hörten. Recep Gültekin sah eine Frau draußen am Boden liegen, er lief aus dem Auto und kam ihr zu Hilfe, erzählt sein Freund. Dabei wurde Gültekin von einem Täter angeschossen.

„Der Angreifer hat auf ihn gefeuert. Recep konnte sich aber intuitiv mit einem Purzelbaum retten. Er hat einen Splitter abbekommen“, schildert Özen die Szenen. Die beiden fuhren zur nächsten Polizeistation und schilderten den Beamten die Situation. Gültekin konnte auch eine Beschreibung des Täters abgeben.

Danach hätten die Kampfsportler eigentlich aus dem ersten Bezirk raus fahren wollen. „Aber dann haben wir eine ältere Dame gesehen, sie lief ahnungslos mitten ins Geschehen“, sagt Özen. Daher seien sie wieder ausgestiegen und haben die Frau in Sicherheit gebracht. Dann seien erneut Schüsse gefallen.

Schwer verletzten Polizisten gerettet

"Wir haben uns gebückt weiter bewegt und einen Polizisten am Boden liegen gesehen, er war am Verbluten. Wir haben uns kurz angesehen und gesagt 'renn'", erzählt Özen von der Situation. "Wir wussten sofort was zu tun war, es gab keine andere Wahl als zu helfen", sagt Özen. Die zwei Männer haben den Polizisten zum Rettungswagen getragen.

Für ihren selbstlosen Einsatz während des Anschlags werden die beiden Helden in sozialen Netzwerken gefeiert. Özen berichtet auf Instagram und in einem Video auf Twitter über die Geschehnisse.