Heizschwammerln statt Aperolspritzer

Dass schlechtes Wetter nicht automatisch auch weniger Gäste bedeutet, bestätigt Friedrich Sedlar vom Café Prückel am Stubenring: "Wenn es schön ist, sind alle Leute im Bad und nicht in der Stadt unterwegs. Wir haben keine Einbußen, wenn es regnet", sagt Sedlar.



Ob gutes oder schlechtes Wetter - aussuchen können sich das die Schanigartenbesitzer sowieso nicht. Bleibt abzuwarten, was der August noch alles mit sich bringt. Laut aktuellen Prognosen sind auch am Wochenende, vor allem am Sonntag, teils wieder kräftige Gewitter, Sturmböen und auch Hagel möglich. Die kommende Woche soll mit 16 bis maximal 23 Grad kühler und unbeständig werden.