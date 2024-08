Die Hitze bleibt: Heißeste Tage des Jahres erwartet

"Wir bewegen uns im Bereich der Extremwerte ", sagt Michele Salmi, Meteorologe von Ubimet dem KURIER. Die derzeitige Hitzewelle dauert bereits sehr lange an und wird am Wochenende vermutlich nur kurz unterbrochen.

Den bisherigen Hitzerekord in Österreich hält übrigens das niederösterreichische Bad Deutschaltenburg im Bezirk Bruck an der Leitha. Im Jahr 2013 wurden dort 40,5 Grad gemessen.

Der Osten und Südosten Österreichs müssen in dieser Woche mit den heißesten Tagen des Jahres rechnen. Bisher kletterten die Temperaturen in der Wiener Innenstadt Ende Juni einmal auf 36,4 Grad. Dieser Jahresrekord dürfte aber nun gebrochen werden. Vor allem am Mittwoch und am Samstag könnte es bis zu 37 Grad heiß werden.

Tropennächte

Was vielen Österreichern im Moment besonders zu schaffen macht, sind die heißen Nächte, denn die Temperaturen sinken gebietsweise nie unter 20 Grad, was bedeutet, dass es eine Tropennacht ist. "Es könnte sein, dass heuer der Rekord von Tropennächten geknackt wird. Da kommt es aber noch darauf an, wie der September werden wird", sagt Salmi.

Damit macht der August da weiter, wo der Juli aufgehört hat, denn in verschiedenen Regionen wurden vergangenes Monat ebenfalls Rekorde aufgestellt. In Wien-Döbling gab es 13 Nächte mit mehr als 20 Grad, in Eisenstadt 13 und in St. Pölten 5 - so viele Tropennächte wie noch nie.