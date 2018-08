Heißer Tanz mit hunderten Risikofans von Slovan Bratislava

Auf einen heißen Tanz mit hunderten Risikofans von Slovan Bratislava stellt sich die Polizei am heutigen Donnerstag in Niederösterreich und Wien ein. Das Rückspiel der dritten Runde der Europa-League-Qualifikation gegen Rapid Wien im Allianz Stadion ist als Hochrisikospiel eingestuft. Die Anreise der rund 1000 bis 1200 Fans aus der Slowakei durch Niederösterreich nach Wien ist alles andere als ideal. Hinter vorgehaltener Hand wird auch von einer Organisationspanne gesprochen.

Laut der Wiener Polizei war zunächst ein Sonderzug von bis zu 1000 Slovan-Fans geplant. Nach einer einsatztaktischen Besprechung mit den ÖBB habe die Bahn darin jedoch ein Sicherheitsrisiko gesehen und keinen Zug für die Schlachtenbummler aus Bratislava zur Verfügung gestellt.

Laut Polizei habe man sich darauf hin um einen Bus-Konvoi von der Slowakei nach Wien bemüht. Diese Variante sei von den Vereinsverantwortlichen von Slovan jedoch abgelehnt worden. „Vermutlich als Retourkutsche für den gestrichenen Sonderzug“, meint man in gut informierten Kreisen.

Offiziell heißt es beim Verein, dass in der kurzen Zeit keine so große Zahl an Reisebussen aufgetrieben werden konnte.