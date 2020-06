Heiratsschwindler gab sich als Pilot aus: 8 Jahre Haft

Bei seinem vorigen Gefängnisaufenthalt suchte (und fand) er aus der Haft heraus über die Online-Börse parship.at wohlhabende Frauen mittleren Alters, schickte aus der Zelle mit Rechtschreibfehlern gespickte SMS, in denen er vorgab, gerade geschäftlich in Singapur zu sein. Haftausgänge vor seiner Entlassung nutzte er laut Staatsanwältin Kristina Jahn für Treffen mit den Frauen, darunter eine Ärztin und eine Unternehmerin. Der schwerhörige 60-Jährige stellte Heirat in Aussicht und schwafelte von einem Flugzeug, das er gerade erwerbe. Wenn sich die Damen am Kauf beteiligen, könnten sie die Maschine für Shopping-Flüge nutzen und durch die Vermietung an Geschäftsleute hohe Profite machen.