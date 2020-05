Heckenschützen bleiben im Gefängnis

Zumindest bis zum nächsten Haftprüfungstermin in zwei Wochen bleiben die beiden 20-jährigen mutmaßlichen Heckenschützen in der Justizanstalt Josefstadt inhaftiert. Während sich die beiden Männer über das Motiv der Taten nach wie vor ausschweigen, hat die Suche nach Milderungsgründen begonnen - dabei schieben sich die Burschen gegenseitig die Schuld zu.



"Mein Mandant hat ein vollinhaltliches und reumütiges Geständnis abgelegt", sagt Rechtsanwalt Florian Kreiner, der den 20-jährigen Lukas G. vertritt. Auch Normann Hofstätter, der Strafverteidiger des zweiten mutmaßlichen Täters, Raphael R., kann mit einem Geständnis auftrumpfen. Die Wahrheitsfindung steht trotzdem erst am Anfang - denn die Geständnisse sind keineswegs deckungsgleich.



So gibt Raphael R. zwar zu, bei den insgesamt 21 Attacken mit der Luftdruckpistole beteiligt gewesen zu sein. Allerdings will der 20-Jährige nur das Auto gefahren haben, aus dem heraus geschossen wurde. Dass er selbst auf Passanten geschossen habe, bestritt er in den ersten Einvernahmen.



Auch Lukas G. gab die 21 Attacken mit der Luftdruckwaffe in den Einvernahmen zwar zu, nach seiner Version ist er aber keineswegs der alleinige Schütze. So sollen beide jungen Männer die Waffe bedient und damit wahllos auf Passanten geschossen haben.