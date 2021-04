Hausdurchsuchung bei einem mutmaßlichen Kokain-Dealer

Beamte des Landeskriminalamts Wien beobachteten am Dienstag einen 36-jährigen Albaner in der Engerthstraße in Wien-Brigittenau beim Verkauf von Suchtmitteln. Es dürfte sich um Kokain gehandelt haben. Der Tatverdächtige konnte anschließend vorläufig festgenommen werden.

Bei der Durchsuchung der Wohnung des Mannes wurden rund 94 Gramm Suchtmittel sowie 325 Euro Bargeld sichergestellt.

