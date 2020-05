Hausbesetzung: Polizei räumte Lobmeyrhof

Seit vergangenen Freitag hielten Autonome den Lobmeyrhof in Ottakring besetzt. Am Donnerstag wurden die Besetzer unter großem Polizeiaufgebot aus dem Gemeindebau in der Rosseggerstraße 1 entfernt. Knapp 50 Personen befanden sich zu dem Zeitpunkt in dem weitläufigen Vierkanthof, den die Stadt um 28 Millionen Euro umfassend sanieren will.



Es wurde ein Katz- und Maus-Spiel mit der Exekutive. Eingänge wurden verbarrikadiert, die Einheiten der WEGA mussten sich mit der Ramme einen Weg in die Wohnungen brechen. Dramatisch wurde es kurzzeitig um 11 Uhr, als sich 15 Leute auf dem Dach verbarrikadierten und die Dachluke derart beschwerten, dass kein Zugriff möglich war.



Die zu Hilfe gerufene Feuerwehr sollte mit einer Hebebühne Polizisten auf das Dach hieven. Doch diese reichte nicht bis zur Dachkante. Sympathisanten der Besetzer auf der Straße quittierten den Fehlversuch mit lautstarkem Gejohle und Sprechgesängen wie "da hilft nur noch ein Hubschraubereinsatz".



Kiebitze aus den Nachbarbauten waren erbost über die "Steuergeldverschwendung" durch den Einsatz. "Die sollte man alle rausprügeln", war einer der mildesten Sprüche eines Pensionisten, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen wollte.