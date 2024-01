Haus in Wiener Kleingartensiedlung stand in Vollbrand

Die Hausbewohner und Nachbarn hatten am Sonntagabend noch versucht, den Brand in dem Haus der Kleingartensiedlung in der Amundsenstraße zu löschen - aber ohne Erfolg. Als Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Wien bei dem Haus eintrafen, brannte das Gebäude bereits lichterloh.

Das brennende Haus lag inmitten der Siedlung und war nur √ľber Fu√üwege erreichbar, die Feuerwehrleute mussten also eine fast 200 Meter lange Zubringleitung legen, um den Brand mit drei L√∂schleitungen zu bek√§mpfen. "So konnte die Brandintensit√§t rasch gebrochen und ein √úbergreifen des Brandes auf angrenzende Geb√§ude verhindert werden", gab die Berufsfeuerwehr Wien in einer Aussendung bekannt.