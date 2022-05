Haus des Meeres: Kuh-Nasen-Rochen sind neue Stars des Aquariums

Zwei neue Kuh-Nasen-Rochen durften vor wenigen Tagen die Eingewöhnungsstation des "Haus des Meeres" verlassen und sind nun im Atlantiktunnel-Aquarium im Erdgeschoss zu sehen. Die beiden Jungtiere wurden im Sea Life Center-Aquarium in Konstanz geboren und sind vor einigen Monaten nach Wien übersiedelt.

Die Nase der Tiere erinnert an eine Kuh, daher der Name. Sie setzen ihre Flossen ähnlich wie Flügel ein und gleiten so durchs Wasser.