Hauptbahnhof: 16-Jähriger attackiert drei ÖBB-Kontrolleure

Ein 16-Jähriger soll am Donnerstagnachmittag bei einer Fahrscheinkontrolle drei Mitarbeiter der ÖBB am Wiener Hauptbahnhof attackiert haben und danach geflüchtet sein. Die alarmierten Beamten der Bereitschaftseinheit starteten eine Sofortfahndung und konnten den Tatverdächtigen am Columbusplatz in Wien-Favoriten anhalten.

Bei dem Vorfall wurde keiner der Kontrolleure verletzt. Die Mitarbeiter der ÖBB konnten den Vorfall allerdings mit einer Body-Cam filmen. Der 16-Jährige wurde in Folge wegen des Verdachts des tätlichen Angriffes gegen einen Bediensteten des öffentlichen Verkehrs und wegen versuchter Körperverletzung angezeigt.

Verpassen Sie keine Meldung von Polizei, Rettung und Feuerwehr in Wien mit dem KURIER-Blaulicht-Newsletter: