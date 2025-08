Es sind heftige Vorwürfe, die in türkischen und nun in österreichischen Medien kursieren: Die Atib („Türkisch-islamische Union für kulturelle und soziale Zusammenarbeit“) soll Gelder, die für den guten Zweck bestimmt waren, genutzt haben, um in Wien vier Prostituierte zu einer alkoholgeschwängerten Feier zu bestellen.

Aufgebracht wurde der Fall von den regierungskritischen Medien Sözcü und Birgün, zugetragen haben soll er sich im Jahr 2019. In der Türkei sei bereits vor fünf Jahren berichtet worden, erklärt Ednan Aslan, Professor für islamische Religionspädagogik in Wien, im Gespräch mit dem KURIER. Dadurch, dass türkische Medien wieder auf das Thema aufsprangen, habe der Fall vor allem in sozialen Medien erneut Wellen geschlagen.