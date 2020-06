Hartes Duell um die neuen Wiener Straßenbahnen

Franz Schuh wählte dramatische Worte: "150 Arbeitsplätze in Wien sind in Gefahr", sagte der Betriebsratschef von Siemens vergangene Woche. Denn gerade in Wien, wo der von Siemens entwickelte ULF (Ultra Low Floor, Niedrigstflur-Straßenbahn) gebaut und eingesetzt wird, verlor der deutsche Konzern den Auftrag an Bombardier. Der kanadische Konzern hat ebenfalls ein Werk in Wien. Hier soll auch der siegreiche Flexity für Wien gebaut werden. Doch ganz fix ist der 562 Millionen Euro schwere Auftrag noch nicht.

Siemens hat beim Wiener Verwaltungsgericht Einspruch gegen die Vergabe erhoben. Geben die Richter dem Einspruch recht, müsste neu ausgeschrieben werden.

"Unsere Experten haben Bedenken gegen die Entscheidung", erklärt Siemens-Sprecher Walter Sattelberger. Vor allem die Barrierefreiheit des Flexity wird von Siemens angezweifelt. "Wir glauben, dass hier gültige Standards nicht erfüllt werden", sagt Sattelberger. Sogar Pensionistensprecher Karl Blecha meldete sich am Mittwoch zu Wort. "Jüngste Ausschreibungen und Vorgaben der Wiener Linien widersprechen eklatant den Richtlinien", kritisiert Blecha.