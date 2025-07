Es war einerseits eine fliegerische Meisterleistung und gleichzeitig völlig vermeidbar und irrwitzig. Am 12. Juli 2000 landete ein Airbus der deutschen Hapag-Lloyd mit 151 Insassen und ohne einen Tropfen Treibstoff in der Wiese neben der Landebahn in Wien-Schwechat. Dabei knickte ein Fahrwerk um und der Flieger wurde schwerstens beschädigt. Es gab lediglich 26 Leichtverletzte, weil viele nur mit Sandalen oder Flip-Flops die Notrutsche benutzen konnte.