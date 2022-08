Hanusch-Krankenhaus: Nell-Duxneuner übernimmt ärztliche Leitung

Valerie Nell-Duxneuner trat die Topposition als ärztliche Direktorin im Hanusch-Krankenhaus der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) an. Ein weiterer Karriereschritt für die Internistin, die als eine der ersten Frauen 2013 im Fach Rheumatologie habilitierte. Ihre internationale Ausbildung und langjährige Erfahrung als Internistin, Spitalsmanagerin und stellvertretende Chefärztin der ÖGK haben Nell-Duxneuner geprägt und viel Input für die neue Aufgabe gegeben.

Nell-Duxneuner freut sich auf die neue Herausforderung: „Als Ärztinnen und Ärzte steht die Gesundheit unser Patientinnen und Patienten für uns im Vordergrund. Ich versuche mich immer weiter zu verbessern und auf dem neuesten Stand der Wissenschaft zu sein, um dieser wichtigen Aufgabe gerecht zu werden. In meiner neuen Position als ärztliche Leitung gelten die gleichen hohen Ansprüche. Bereits jetzt ist das Hanusch-Krankenhaus ein vielfach ausgezeichnetes Spital: Wir verfügen über zahlreiche Spezialistinnen und Spezialisten und sind an zahlreichen internationalen Forschungsprojekten beteiligt. Das möchte ich fortführen.“

1.600 Mitarbeiter

Nell-Duxneuner übernimmt die verantwortungsvolle Aufgabe als ärztliche Direktorin von Elisabeth Zwettler, die in den Ruhestand geht und sich bei allen Mitarbeitern bedankt: „Die Corona-Pandemie hat besonders deutlich die hohe Qualität der Patientenversorgung und die Innovationskraft des Hanusch-Krankenhauses gezeigt. Das war und ist nur durch den großartigen gemeinsamen Einsatz aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter möglich. Zum Abschied sage ich allen dafür ein herzliches Dankeschön“.

Das Hanusch-Krankenhaus ist das Schwerpunktkrankenhaus der ÖGK in Wien Penzing. Es verfügt über zehn bettenführende Abteilungen und zahlreiche Institute, Ambulanzen und Tageskliniken. Rund 1.600 Mitarbeiter - darunter 320 Ärzte, sowie Pflegepersonen, medizinisches Personal und Verwaltungspersonal - versorgen jährlich rund 216.000 ambulante und stationäre Patienten. Am Hanusch-Krankenhaus sind sowohl Spezialzentren für Brusterkrankungen, Bauchfellkrebs und Medizinische Genetik als auch Forschungsinstitutionen in der Augenheilkunde, der Hämatologie, der Kardiologie und der Osteologie angesiedelt. Das Hanusch-Krankenhaus ist die größte der 89 Gesundheitseinrichtungen der ÖGK in ganz Österreich.