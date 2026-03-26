Wie fehlende Stadträte Hanel-Torsch die Mehrheit sicherten

Dass Elke Hanel-Torsch (SPÖ) im Gemeinderat zur Stadträtin gewählt wird, war eine klare Sache. Die rot-pinke Koalition hält dort schließlich eine solide Mehrheit. Nicht ganz so klar war aber die Wahl im Stadtsenat.

Laut Stadtverfassung muss Hanel-Torsch nämlich von diesem zu einer Geschäftsgruppe zugewiesen werden – im konkreten Fall zum Wohnen- und Frauenressort. Damit wird auch ihr Status von nicht-amtsführend zu amtsführend geändert.

Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) steht diesem Gremium vor, hat aber kein Stimmrecht. Wahlberechtigt sind nur die Stadträte. Auch hier hätte Rot-Pink eine 7:6-Mehrheit. Aber: SPÖ-Stadtrat Peter Hacker weilt gerade auf Urlaub, was theoretisch zu einem Patt zwischen Koalition und Opposition führen hätte müssen. Da eine „unbedingte Mehrheit“ für eine Wahl erforderlich ist, wäre bei Gleichstand der Antrag abgelehnt.

Nervosität im roten Klub

Dem Vernehmen nach soll in der SPÖ-Fraktion doch eine gewisse Nervosität geherrscht haben, dass die geheime Abstimmung ein Debakel wird. In der Opposition gibt es zwar unterschiedliche Auffassungen, wie wichtig die Stadtsenatswahl ist, bei einer Niederlage wäre die Optik nach außen aber jedenfalls schlecht für Hanel-Torsch gewesen.