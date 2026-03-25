Elke Hanel-Torsch: Neue Wohnbau- und Frauenstadträtin gewählt

Kathrin Gaál ist weg. Seit Dienstag auch offiziell. Mit ihrem Abgang „geht die Politik aber nicht zu Ende“, wie es in einer vielen Abschiedsreden auf Gaál in der Landtagssitzung am Dienstagvormittag beschrieben wurde. Nein, das „politische Karussell“ dreht sich weiter. Und zwar schnell. Schon am Mittwoch wurde im Gemeinderat die neue Wohbau- und Frauenstadträtin gewählt. Nämlich Elke Hanel-Torsch.

Dass sie Gaáls Nachfolge antreten wird, stand bereits seit einer im Februar von Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) einberufenen Pressekonferenz fest. Zuvor hatte Gaál ihren Rückzug aus privaten Gründen angekündigt. Im gleichen Atemzug verkündete Ludwig damals seine neuen Personalentscheidungen: Elke Hanel-Torsch wird neue Stadträtin, Finanzstadträtin Barbara Novak übernimmt zusätzlich das Amt der Vizebürgermeisterin.