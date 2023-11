Handys behalten und verkauft: Paketzusteller erhielt Haftstrafe

Dass der 43-Jährige eine unbedingte Freiheitsstrafe ausfasste, erklärt sich mit dem massiv getrübten Vorleben des Mannes. Er wurde als 20-Jähriger in seiner Heimat wegen vorsätzlicher Tötung in besonders schweren Fällen - er war in einen bewaffneten Raubüberfall verwickelt - zu 20 Jahren Haft verurteilt. Zudem kamen mehrere Vorstrafen wegen Betruges. „Da geht sich eine bedingte oder teilbedingte Strafe einfach nicht mehr aus“, meinte die Richterin.

Angst vor Abschiebung

Der Rumäne war 2021 aus dem Gefängnis gekommen und in weiterer Folge nach Österreich übersiedelt. „Um mir hier eine bessere Zukunft aufzubauen. In Rumänien kriege ich mit meinem Strafregister keine Arbeit. Und wenn ich eine kriege, verdiene ich zu wenig“, wie er vor Gericht darlegte. Er hoffe, nicht abgeschoben zu werden: „Ich möchte in Österreich bleiben. Ich möchte mit meiner Verlobten und zukünftigen Ehefrau hier leben.“

Das Urteil ist nicht rechtskräftig. Der 43-Jährige war anwaltlich nicht vertreten und erbat Bedenkzeit. Die Staatsanwältin gab vorerst keine Erklärung an.