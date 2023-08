Hammerattacke: Toxikologisches Gutachten für toten Buben beauftragt

Dieses soll in sechs bis acht Wochen vorliegen, sagte Polizeisprecherin Barbara Gass am Dienstag zur APA. In einem ersten Obduktionsergebnis war der Ertrinkungstod des Fünfjährigen festgestellt worden, hatte die Polizei bereits am Montag berichtet.

Die Leiche war am Samstagabend von der Wasserpolizei in der Neuen Donau entdeckt und anschließend als der seit dem Sonntag davor vermisste Bub identifiziert worden. Am Montag wurde dann bei der weiteren Suche der tote 41-Jährige gefunden, der seit der Attacke auf seine Ex-Frau mit dem Kind untergetaucht war.