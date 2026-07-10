Bim-Haltestelle Parlament fällt künftig weg

Eine Haltestelle weniger, dafür bis zu sechs Minuten schneller: Die Wiener Linien wollen den Straßenbahnverkehr entlang des Rings beschleunigen, wie der Standard berichtet. Dafür wird ab Montag, 13. Juli, unter anderem die Haltestelle „Parlament“ aufgelassen . Betroffen sind die Linien D, 1, 2 und 71 .

Die Station werde vergleichsweise wenig genutzt, heißt es von den Wiener Linien. Fahrgäste können künftig auf die nahe gelegene Haltestelle „ Ring, Volkstheater “ ausweichen. Diese bekommt zugleich einen neuen Namen und heißt künftig „Parlament, Volkstheater “.

Beschleunigungsprogramm

Die Auflassung ist Teil eines größeren Beschleunigungsprogramms für Bus und Bim. Vor allem die Linie D soll schneller werden. Derzeit sorgen laut Wiener Linien Ampeln, Staus, Engstellen und Falschparker immer wieder für Verzögerungen.

Ampelschaltungen werden deshalb angepasst und Öffi-Spuren freigehalten werden. Mehr als 20 Maßnahmen sind vorgesehen. Sind alle umgesetzt, soll sich die Fahrzeit des D-Wagens um bis zu sechs Minuten verkürzen.