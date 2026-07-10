Bim-Haltestelle Parlament fällt künftig weg
Eine Haltestelle weniger, dafür bis zu sechs Minuten schneller: Die Wiener Linien wollen den Straßenbahnverkehr entlang des Rings beschleunigen, wie der Standard berichtet. Dafür wird ab Montag, 13. Juli, unter anderem die Haltestelle „Parlament“ aufgelassen. Betroffen sind die Linien D, 1, 2 und 71.
Wenig genutzt
Die Station werde vergleichsweise wenig genutzt, heißt es von den Wiener Linien. Fahrgäste können künftig auf die nahe gelegene Haltestelle „Ring, Volkstheater“ ausweichen. Diese bekommt zugleich einen neuen Namen und heißt künftig „Parlament, Volkstheater“.
Beschleunigungsprogramm
Die Auflassung ist Teil eines größeren Beschleunigungsprogramms für Bus und Bim. Vor allem die Linie D soll schneller werden. Derzeit sorgen laut Wiener Linien Ampeln, Staus, Engstellen und Falschparker immer wieder für Verzögerungen.
Ampelschaltungen werden deshalb angepasst und Öffi-Spuren freigehalten werden. Mehr als 20 Maßnahmen sind vorgesehen. Sind alle umgesetzt, soll sich die Fahrzeit des D-Wagens um bis zu sechs Minuten verkürzen.
Linie O und Stammstrecke
Als Nächstes nehmen sich die Wiener Linien die Linien 6 und 10A sowie die Linie O vor. Linie O soll im Herbst eine wichtige Ausweichroute während der Sperre der S-Bahn-Stammstrecke der ÖBB sein und deshalb ebenfalls beschleunigt werden. Seit Anfang Juli ist die Stammstrecke zwischen Praterstern und Hauptbahnhof gesperrt, die Arbeiten dauern bis Ende 2027.
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