Vor Halloween: Jugendlichen in Floridsdorf illegale Böller abgenommen

Erst Mittwoch haben Unbekannte Böller in Wien-Floridsdorf Böller in einen Lüftungsschacht geworfen und einen enormen Schaden angerichtet. Wenige Tage zuvor waren bei einer Schwerpunktaktion der Polizei am Bahnhof Floridsdorf insgesamt 461 pyrotechnische Gegenstände sichergestellt sowie zwei 14-Jährige angezeigt worden.

Bei einer erneuten Schwerpunktkontrolle am Freitag am Bahnhof am Spitz hagelte es zahlreiche Anzeigen wegen der Einfuhr illegaler Böller. Elf Jugendliche - die meisten sind gerade erst strafmündig - brachten insgesamt 128 illegale pyrotechnische Gegenstände nach Wien. Zudem wurde laut Polizei ein Kampfmesser, vier Elektroschocker, zwei Air Guns und ein Pfefferspray sichergestellt.