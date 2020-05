Halloween-Aliens halten Polizei auf Trab

Wenn sich dann am Abend Elfen, Vampire und Hexen in der Innenstadt tummeln, werden sich auch Polizisten unters Volk mischen. Echte Polizisten. Denn bei der Exekutive ist der Halloween-Boom der vergangenen Jahre nicht spurlos vorübergegangen.



Im Vorjahr zählte die Polizei rund um die Geisterstunde österreichweit 65 Einsätze wegen Sachbeschädigung, 22 wegen Körperverletzung, 27 wegen Lärmerregung. Hinzu kamen 15 Verstöße gegen das Pyrotechnik-Gesetz und vier Mal mussten die Beamten wegen Eierwürfen ausrücken. Die Einheiten in der Innenstadt wurden heuer verstärkt.



Alien Benni wird den Beamten aber nicht unterkommen. Gemeinsam mit seiner Hexen-Schwester und seinem Zombie-Vater wird er auf eine privates Fest gehen. "Da sind alle kostümiert."