Häupl will Song Contest 2016 wieder in Wien sehen

Auch Bürgermeister Michael Häupl ist im Song Contest Fieber. Am Dienstag traf er bei einem Rundgang in der Stadthalle den österreichischen Beitrag "The Makemakes" - und war von den drei jungen Musikern gleich angetan. "Ich habe die Jungs gebeten, das Ganze zu gewinnen", sagte Häupl nachher zum KURIER. Denn der Song Contest könne ruhig zu einer Dauereinrichtung für Wien werden, sagte Häupl mit einem Schmunzeln. Organisatorisch sei das kein Problem, meinte Häupl: "Wir können das". Auch finanziell wäre eine neuerliche Austragung des Spektakels sicherlich zu stemmen, ist doch der Werbewert um ein Vielfaches höher.

Dass der Bürgermeister auch selbst zum Mikro greifen, wird aber nicht stattfinden: "Ich bin beim Reden besser als beim Singen." Häupl überzeugte in der Stadthalle auch von der spektakulären Bühne und dem Künstlerareal. "Ich habe in der Stadthalle schon viele tolle Events miterlebt, von der Eishockey-WM bis zu Konzerten", sagte Häupl. Der Song Contest sei allerdings einzigartig. Daher wird der Bürgermeister auch live dabei sein, allerdings noch nicht bei den Semifinali. "Beim Finale am Samstag bin ich aber fix dabei", versprach Häupl. Denn er muss ja für die "Makemakes" die Daummen drücken.