Häupl, Ludwig und die Wiener Zoreskompetenz

Es gibt ja den Kalauer von Freund, Feind, Parteifreund. Oft wird diese Regel bestätigt, aber auf Michael Häupl und Michael Ludwig trifft sie nicht zu. Die Amtsübergabe an der Spitze der Stadt ist inzwischen vier Jahre her, und bei dem gemeinsamen Auftritt am Mittwoch im Festsaal des Rathauses hatte man das Gefühl, die beiden haben den Rollentausch bewältigt. Das ist keine Selbstverständlichkeit, wenn man an die Querelen der Häupl-Nachfolge-Debatte und des Lagerkampfes in der SPÖ-Wien zurückdenkt.

„Ich bin in kein Pensionsloch gefallen, mir ist nicht fad“, sagt Häupl anlässlich der Präsentation seiner Autobiografie. Er engagiert sich als NGO (Volkshilfe) für Altenbetreuung und Flüchtlinge, kümmert sich um junge Wissenschafter und ist Schirmherr für das Widerstandsarchiv. „Für Demokratie einzutreten, Werte deutlich zu machen“, sei enorm wichtig, lobt Michael Ludwig. Soziale Gerechtigkeit sei wichtig für die Demokratie, denn „Armut frisst Demokratie“, ergänzt Häupl.